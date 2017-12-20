رئيس هيئة الرياضة : أرقام الميزانية تمثل عهداً زاخراً للرخاء

أكد معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياض الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ أن أرقام الموازنة العامة للمملكة للعام المالي التي أعلنت الْيَوْمَ تشير إلى قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وأنها تمثل عهداً زاخراً للرخاء والرفاهية للوطن والمواطن .

ونوه آل الشيخ بالقرارات والإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة وتمثلت في رؤية المملكة 2030 التي أكدت على تنويع مصادر الدخل ، ما يمثل مضي الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف المجالات ، واستمرار نمو الاقتصاد الوطني .

وأوضح أن تفاصيل الموازنة وإطلاق 12 برنامجاً وكذلك المشاركة للمرة الأولى في الصناديق التنموية التي أعلن عنها الْيَوْمَ من القرارات المميزة التي تدعم رؤية الممملكة 2030 ، والتي جاءت حافلة بالكثير من المؤشرات الإيجابية ما يعكس تميز وثبات الاقتصاد السعودي ووقوفه في وجه التحديات التي تواجه جميع دول العالم ، وهو ما دلت عليه أرقامها التي تأتي كدافع قوي لرسم الاستراتيجيات المقبلة في ظل الخطوات الاقتصادية المتلاحقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – في مختلف المجالات وأبرزها محاربة الفساد وتقليل الاعتماد على النفط ، والتأكيد على استمرارية الدفع بعجلة الاقتصاد والتنمية في المملكة ، في ظل استمرارية الصرف على المشروعات التي أقرتها الدولة .







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :