رئيس وزراء الجزائر يعتذر عن الإساءة للمملكة

المواطن - الرياض

قدَّم رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى اعتذاره عن التصرفات غير المسؤولة للإساءة للمملكة في أحد ملاعب الجزائر.

جاء ذلك خلال استقباله لرئيس مجلس الشورى الشيخ د. عبدالله آل الشيخ، الذي يزور جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية الشقيقة تلبية لدعوة تلقاها من رئيس مجلس الأمة الجزائري عبدالقادر بن صالح.

وأكد رئيس الوزراء الجزائري اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق هذه التصرفات؛ لضمان عدم تكرار مثل هذه الإساءات مستقبلاً.

وكان بعض المشجعين المغرر بهم قد رفعوا لافتات مسيئة للمملكة خلال إحدى المباريات، مما تسبب في موجة غضب وتنديد على مستوى الجزائر والعالم العربي ضد هذه الحملات المغرضة.







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