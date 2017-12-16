رابط وتفاصيل الاستعلام عن 36.798 منتج سكني وتمويلي بالدفعة الـ11

المواطن - الرياض

‏‫أعلنت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، تفاصيل الدفعة الـ11 برنامج سكني والأخيرة خلال العام الجاري 2017.

وشملت المنتجات 36798 منتجًا سكنيًّا وتمويليًّا، وهي بالتفصيل: 24207 وحدات سكنية، و4591 أرضًا سكنية مطورة، و8.000 منتج تمويل سكني.

وتتوزع المنتجات على مناطق المملكة كافة، بين أراضٍ مجانية مطورة، ووحدات سكنية عبر برنامج البيع على الخارطة بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، وتمويل مدعوم من صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

وتستهدف الإسكان وصندوق التنمية العقاري تحقيقَ نسبة التزام بمستهدف عام 2017 والبالغ 280 ألف منتج سكني وتمويلي.

رابط الاستعلام عن دفعة سكني الـ11 (هنا).







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