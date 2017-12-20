المواطن - مروة نبيل

عُين المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للرياضة، رجاء الله السلمي، أمينًا عامًّا للاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم الأربعاء.

وكان الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم، سعيد جمعان، قد تقدم باستقالته من منصبه الشهر الماضي، وتم تكليف مبارك الضفيان، للقيام بمهامه.

واختارت الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد العربي لكرة القدم، تركي آل الشيخ، رئيسًا له بالتزكية؛ نظرًا لعدم وجود أي منافس له على هذا المنصب.

ويترأس تركي آل الشيخ، حاليًّا مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية، ورئيس اتحاد دول التضامن الإسلامي.







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