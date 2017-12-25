رجل أعمال يطالب الشباب السعودي بالعمل في تلميع الأحذية.. وهكذا علق المغردون

المواطن - عبدالرحمن - المحمادي

أثارت تغريدة لرجل أعمال سعودي دعا فيها الشبابَ السعودي إلى العمل بتلميع الأحذية جدلاً كبيراً عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقال رجل الأعمال، ويدعى عبدالرحيم القاسم، في تغريدة عبر حسابه في توتير: “أيهما أفضل مسمى ( عاطل ) لا شغل ولا مشغلة طفران وضايق صدرك أو تشتغل بنشري في ورشة أو ملمع أحذية، أوروبا فيها أوربيين يلمعون الأحذية، أميركا فيها أمريكيين عمّال ورشة زيت ! … ويوم الخميس اطلع للثمامة…طعّس ! ترى العمل مو عيب العيب عندما تعتقد أن هذه الأعمال تُقلِّل من كرامتك ”.

ولاقت التغريدة ردود فعل غاضبة من المغردين، وقال المغرد ناصر القحطاني: ” أنا متأكد انك ما أردت إلا الاستهزاء والإثارة وكأنك اوتيت ما معك على علم عندك ولا لو أنك راعي نصيحة طيبه كان اخترت غير ملمع احذيه.

‏الشغل مو عيب العيب لمن يأتي التاجر صاحب الشركات بأجنبي ويعطيه راتب خرافي ومزايا خياليه وابن البلد أفضل منه ديناً وخلقاً وعلماً ثم يقول اشتغل ملمع احذيه!!”.

وأضاف آخر: ” الشغل ليس عيب ولكن في أسلوبك واضح انك تقلل وتسخر وتثير الجدل بأسلوب متعالي واخترت المهن اللي أنت بنفسك لا ترضى ان تعملها لكن نسأل الله انه يعطيك على قد نيتك واعلم ان الدنيا دواره وان الله قادر انه يبدل حالك،وتذوق الفقر وذل الحاجة وما راح يتركونك بيدعون عليك”.

من جانبه قال مغرد آخر: “ولماذا لا تبدأ بتطبيق فكرتك حتى تزيد من رأس مالك ونشاهدك قريبا ملمع أحذية مشهور لأنك تحب الشهرة ولأن الذين مثلك خدم للمال وليس المال خادمهم ”.







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