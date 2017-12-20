رد فعل النصر بعد قرار لجنة الانضباط إيقاف اللاعب شايع شراحيلي

المواطن - محمد سمعه

قرر نادي النصر تقديم استئناف لمركز التحكيم الرياضي بسبب إعلان لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة إيقاف اللاعب شايع شراحيلي عن ممارسة كرة القدم لمدة 3 أشهر.

وأتى قرار لجنة الانضباط والأخلاق بإيقاف اللاعب شايع شراحيلي بسبب مخالفته لأحد قرارات اللجنة في شهر نوفمبر الماضي وعدم تنفيذ القرار في الوقت المحدد.

وذُكر في الفترة الماضية أن شراحيلي قام بتسديد 23000 ريال لاتحاد الكرة بجانب دفعه 36000000 ريال لسلطان البلوي وكيل أعماله.

وتسبب قرار لجنة الانضباط بإرباك حسابات نادي النصر، حيث سيغيب اللاعب عن مباراة العالمي ضد الاتفاق يوم الجمعة المقبل في دوري المحترفين.







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