رسالة خاصة من بعثة الأخضر للكويت بعد الخروج من خليجي 23

المواطن - محمد سمعة

وجّهت بعثة المنتخب السعودي لكرة القدم الشكر والتقدير إلى دولة الكويت، وذلك بعد استضافة بعثة الأخضر، والتي شاركت في بطولة خليجي 23 في الكويت.

وكان المنتخب السعودي ودع منافسات بطولة كأس الخليج، بعد خسارته من المنتخب العماني بالأمس بهدفين دون رد، ليحتل المركز الثالث في مجموعته الأولى.

ونشر المنتخب السعودي عبر حسابه الرسمي على “تويتر” بيانًا توجه فيه بالشكر والتقدير إلى دولة الكويت بعد استضافة بعثة الأخضر.

كما وجّه نواف التمياط، نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، الشكر للاتحاد الكويتي لكرة القدم على حسن تنظيم بطولة خليجي 23.

كما تمنى التمياط التوفيق لبطولة خليجي 23، قائلًا بأنها عنصر مهم من أجل تطوير ودعم الكرة الخليجية.







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