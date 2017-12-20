رسالة رئيس اتحاد الكرة لآل الشيخ بعد حفل الأخضر الكبير

المواطن - محمد سمعه

وجّه عادل عزت، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، رسالة شُكر وتقدير إلى المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، بعد الاحتفال بالمنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

وكانت هيئة الرياضة أقامت، أول أمس الاثنين، حفلاً كبيراً بمناسبة تأهل الأخضر إلى بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، حيث تواجد في الحفل العديدُ من نجوم العالم في كرة القدم، بالإضافة إلى نجوم الفن والتمثيل والكرة في العالم العربي.

وأعرب رئيس اتحاد الكرة عن سعادته بإقامة هذا الحفل، مضيفاً أن هذا يشجع كل الرياضيين في المملكة لتقديم كل ما لديهم من أجل وطنهم.

كما أكد عزت أن الاتحاد السعودي لكرة القدم سيسعى إلى تحقيق الأفضل دائماً خلال الفترة المقبلة من أجل تقديم سمعة طيبة عن رياضة المملكة.







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