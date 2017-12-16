رسالة من وزير الإسكان لمن لم يتم ترشيحهم في سكني 2017

المواطن - الرياض

شدد وزير الإسكان، ماجد الحقيل، على أن الوزارة أوفت بوعدها بتخصيص 280 ألف منتج سكني، متعهدًا بتقديم المزيد في العام القادم.

وعلق الحقيل على إعلان وزارة الإسكان، اليوم السبت، تفاصيل الدفعة الأخيرة من برنامج “سكني” لعام 2017، بتغريدات على “تويتر” قال فيها: “إن رسالتي لأهلنا الذين لم يتم ترشيحهم في سكني 2017: نعدكم بمزيد من العمل لنقدم لكم كل ما يوافق تطلعاتكم في حملة سكني القادمة”.

وأردف وزير الإسكان: “وفينا بالعهد، وأنجزنا الوعد بدعم سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده”.

وبارك للمواطنين في جميع مناطق المملكة باستلام منتجاتهم السكنية.

وأعلنت وزارة الإسكان اليوم عن تفاصيل الدفعة الحادية عشرة من برنامج “سكني” التي بلغت 36798 منتجًا سكنيًّا وتمويليًّا.







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