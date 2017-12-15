المواطن ـ وكالات:

سجلت بتكوين مستوى قياسياً مرتفعاً جديداً فوق 17750 دولاراً اليوم الجمعة مرتفعة 8% عن اليوم السابق وسط مخاوف متنامية إزاء مخاطر الاستثمار في العملة شديدة التقلبات والمضاربة.

ويثير الصعود الفلكي للعملة المشفرة – أكثر من 1700% منذ بداية العام – بواعث قلق من فقاعة قد تنفجر انفجاراً مدويا.

وارتفعت بتكوين أكثر من 77% في ديسمبر كانون الأول وحده لتتجه صوب أفضل أداء شهري لها بالنسبة المئوية منذ ديسمبر كانون الأول 2013.

وسجلت العملة في تعاملات اليوم 17752.99 دولار على بورصة بتستامب التي مقرها لوكسمبورغ.