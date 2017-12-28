رغم التراجع.. النفط يستمر في أعلى معدلاته منذ عام 2015

المواطن - متابعة

استمرت أسعار النفط في أعلى معدلاتها منذ عام 2015، حتى بعد أن تراجعت الأسعار، أمس الأربعاء، بشكل طفيف بعدما بلغت أعلى مستوى لها في نحو عامين ونصف العام في الجلسة السابقة، مدعومة من توقعات بسوق متوازنة نسبيًّا في عام 2018.

وهبط خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 1.15% أو 76 سنتًا إلى 66.26 دولار للبرميل، بعدما تجاوز 67 دولارًا للمرة الأولى منذ مايو 2015 في الجلسة السابقة.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 59.57 دولار للبرميل، بانخفاض 40 سنتًا عن التسوية السابقة. وتجاوز الخام الأميركي مستوى 60 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ يونيو 2015 في الجلسة السابقة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :