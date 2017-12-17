رقم قياسي تسجله طوارئ الولادة والأطفال بالدمام بـ600 حالة

المواطن - الدمام

سجلت طوارئ مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، أمس السبت، رقمًا قياسيًّا كبيرًا في عدد الحالات التي تم استقبالها ومباشرتها؛ حيث بلغ حوالي الـ600 حالة، وهو رقم وبحسب مصادر داخل المستشفى يعتبر مهولًا وغير مسبوق في تاريخ المستشفى منذ انتقاله لموقعه الحالي.

وتسبب الزحام الكثيف في تكدس المراجعين وأطفالهم داخل الغرف والممرات، ووصلت أوقات الانتظار إلى ساعات طويلة بلغت ثلاث ساعات أو أكثر، وساهم في ذلك أيضًا قلة عدد الكوادر الطبية والتمريضية التي يفترض أن تستقبل مثل هذا الأرقام الضخمة، وهو ما جعل عددًا كبيرًا من المراجعين يبدون تذمرًا وسخطًا كبيرًا من الوضع المأساوي، والذي وصفوه بما لا يمكن السكوت عليه.

وتعجبوا في المقابل من ترك مكاتب الدخول والمواعيد بالعيادات الخارجية، والتي يتم تحويل بعض الحالات لها مشرعة، وهو ما قد يعرضها للتلفيات أو التخريب، خاصة والأطفال يتجولون فيها بكل حرية في انتظار وصول دورهم.

وناشد المراجعون في النهاية مديرة مستشفى الولادة والأطفال الجديدة، الدكتورة نورة الأزيمع، إلى النظر في وضع الطوارئ الصعب الحالي، والذي يشهد زحامًا يوميًّا متزايدًا بات لا يستوعبه، سيما مع دخول فصل الشتاء ومع انخفاض درجات الحرارة، وهو المتوقع أن يزداد أكثر خلال الأيام القادمة، وهو ما يعني زيادة في أعداد المرضى والمراجعين.







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