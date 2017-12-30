روسيا: اعتقال منفذ الاعتداء في سان بطرسبورغ

المواطن - متابعة

تمكنت قوات الأمنية الروسية، اليوم، من اعتقال منفذ الاعتداء الذي استهدف متجرًا كبيرًا في مدينة سان بطرسبورغ يوم الأربعاء الماضي، وأسفر عن إصابة 18 شخصًا بجروح.

وقالت الأجهزة الأمنية الروسية “إف إس بي” في بيان: إنه تم اعتقال المدبر والمنفذ المباشر لتفجير عبوة يدوية الصنع يوم الأربعاء الماضي داخل متجر كبير في سان بطرسبورغ خلال عملية خاصة لجهاز “إف إس بي” اليوم.

ومن جانبها أكد المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية، سفيتلانا بترينكو، في بيان منفصل، أن المشتبه به يخضع للاستجواب، مبينة أن المشتبه به من سكان سان بطرسبورغ، وعمره 35 عامًا، ويدعى ديمتري لوكياننكو، وهو عضو في حركة قومية تنشط في الظل.

الجدير بالذكر أن 18 شخصًا أصيبوا بجروح يوم الأربعاء الماضي في انفجار عبوة يدوية الصنع وضعت داخل متجر كبير في سان بطرسبورغ، ولا يزال ثمانية جرحى في المستشفى اليوم لتلقي العلاج.







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