روسيا: اعتقال منفذ الاعتداء في سان بطرسبورغ

تمكنت قوات الأمنية الروسية، اليوم، من اعتقال منفذ الاعتداء الذي استهدف متجرًا كبيرًا في مدينة سان بطرسبورغ يوم الأربعاء الماضي، وأسفر عن إصابة 18 شخصًا بجروح.
وقالت الأجهزة الأمنية الروسية “إف إس بي” في بيان: إنه تم اعتقال المدبر والمنفذ المباشر لتفجير عبوة يدوية الصنع يوم الأربعاء الماضي داخل متجر كبير في سان بطرسبورغ خلال عملية خاصة لجهاز “إف إس بي” اليوم.
ومن جانبها أكد المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية، سفيتلانا بترينكو، في بيان منفصل، أن المشتبه به يخضع للاستجواب، مبينة أن المشتبه به من سكان سان بطرسبورغ، وعمره 35 عامًا، ويدعى ديمتري لوكياننكو، وهو عضو في حركة قومية تنشط في الظل.
الجدير بالذكر أن 18 شخصًا أصيبوا بجروح يوم الأربعاء الماضي في انفجار عبوة يدوية الصنع وضعت داخل متجر كبير في سان بطرسبورغ، ولا يزال ثمانية جرحى في المستشفى اليوم لتلقي العلاج.
تعليق واحد
عبدالقادر محمد
كتب أحدهم : …
➰ عندما أشاهد إمرأة محجبة مع زوجها و أولادها يلتقطون الصور بجانب شجرة الميلاد .
ألمح بصيص أمل بمستقبل أفضل للبنان😌
➰ 🤚🏻ونحن كمسلمون نفرح كثيراً و نشعر باﻷمل عندما نرى راهبة تصلي معنا التراويح.
➰ نفرح كثيرا عندما نرى النصارى يلتقطون الصور معنا في مناسبة الحج و يكبرون معنا.
💥 ولكن هل شاهدت هذا المشهد في حياتك ؟.
🔸 هل شاهدت في حياتك نصراني يحتفل بعيد الفطر ؟
يذبح ذبيحته بعيد اﻷضحى ؟
لا ولن ترى ذلك🤚🏻
لماذا ؟
➰ لأنه إن فعلها حسبه الناس مسلما ، لأنه يعظم شعائر اﻹسلام.
افتحوا الفيس بوك و انظروا حال المسلمين.
📌 نصبوا الزينة ، أقاموا الولائم والحفلات ، تبادلوا الهدايا والمعايدات.
📌 المحزن أكثر … من يقول أنه لا يحتفل بهذه اﻷعياد و من ثم يضع صورته أو تضع صورتها و خلفهما شجرة الميلاد يذهبون لرؤيتها والتمتع بنظرها.
ومتى فعلوا ذلك كله ؟
🔺 في يوم يحتفل فيه النصارى بميلاد ربهم .
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🔺في يوم يشرك به الله عز وجل..
لماذا نختبئ وراء أصبعنا ؟
🔹 نقنع أنفسنا أنهم يحتفلون بنبي الله عيسى عليه السلام ؟
إنهم يحتفلون بولادة إبن الرب .
وجبار السماوات واﻷرض لا يغفر أن يشرك به.
ونحن نحتفل معهم.
💮فهل نحن مسلمون حقا ؟💮
تخيل واحد مسلم احتفل معاهم وأتته المنية(الموت) ترى على ماذا يُبعث…👀
جزى الله خيرا” من قرأها وساعد في نشرها