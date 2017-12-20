روسيا في رعب بسبب 4500 مواطن

المواطن - متابعة

كشفت روسيا، أمس الثلاثاء، أن نحو 4500 مواطن غادروا البلاد للقتال في صفوف الإرهابيين، معربةً عن خشيتها من عودتهم بعد خسارة تنظيم داعش في سوريا والعراق.

وأضاف مدير جهاز الأمن الاتحادي، ألكسندر بورتنيكوف، في مقابلة مع صحيفة روسيسكايا غازيتا الرسمية: “اتضح أن نحو 4500 روسي غادروا إلى الخارج للمشاركة في معارك ضمن صفوف الإرهابيين”.

وكان الأمن الروسي قد أعلن حتى الآن عن 2900 متشدد روسي، يتحدر معظمهم من جمهوريات القوقاز، التي تفتقد إلى الاستقرار، يقاتلون في العراق وسوريا.

وتحدث بورتنيكوف عن محاكمة أكثر من 9500 شخص في روسيا خلال 5 سنوات “بجرائم متصلة بالإرهاب أو التطرف”، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وأعرب جهاز الأمن الاتحادي عن مخاوفه من عودة المتشددين، غداة إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن سحب جزء من قواته من سوريا.

وتلقت روسيا عدة مرات تهديدات من تنظيم داعش وفرع القاعدة في سوريا، بعد بدء هجومها العسكري في 30 سبتمبر 2015.







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