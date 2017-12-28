رونالدو منع نجم الريال من المشاركة أمام برشلونة لهذا السبب

المواطن - محمد سمعه

منع البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي ريال مدريد الإسباني، زميله الإسباني إيسكو من خوض مباراة الريال الماضية أمام برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني يوم السبت الماضي.

وكان برشلونة هزم ريال مدريد بثلاثية دون رد في مباراة أقيمت على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وأفاد موقع DIARIO GOL الإسباني أن رونالدو أجبر إيسكو على البقاء في دكة الاحتياط وعدم اللعب أمام برشلونة والدفع بماركو أسينسيو بدلاً منه.

وعانى إيسكو في الفترة الأخيرة مع ريال مدريد، حيث تردد اسمه بقوة للرحيل عن النادي الملكي في فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.







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