زراعة الخرج تضبط 20 طنًّا من الحطب في أسواق السيح

المواطن - واس

ضبطت الفرق الميدانية، التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الخرج، الأسبوع الجاري، أكثر من 20 طنًّا من الحطب، خلال جولاتها الرقابية في أسواق مدينة السيح.

‏وأوضح مدير عام الزراعة بالخرج، الدكتور علي بن محمد المنصور أن فرق الوزارة الميدانية تواصل جولاتها الرقابية في أسواق مدن ومراكز وقرى الخرج لضبط المخالفين لأنظمة المراعي والغابات ولائحته التنفيذية.

وبيّن أن الاحتطاب له أضرار عديدة على الغطاء النباتي، ومنها تفكيك التربة، وحدوث الانجراف الريحي، وظهور العواصف الترابية التي بدأت تتزايد في السنوات الأخيرة، بشكل مستمر مع حدوث الانجراف المائي في المواقع التي أزيلت أشجارها، كما أن الاحتطاب أيضًا يؤدي إلى زيادة التلوث والتأثير على السياحة البيئية وفقدان الحياة البرية.

‏ودعا الدكتور المنصور الجميع إلى التعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والإبلاغ عن المخالفين، وشراء بدائل الحطب المحلي الأخرى مثل الحطب والفحم المستورد، للمحافظة على الغطاء النباتي في المملكة.







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