زعيم كوريا الشمالية يعدم مسؤولًا كبيرًا بسبب خطأ

المواطن - متابعة

أكدت تقارير أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، أعدم مسؤولًا كبيرًا بسبب خطأ ارتكبه أدى إلى تأجيل موعد اختبار صاروخي جديد، وذلك بعد أيام من إعدام مسؤول وصف بأنه “الرجل الثاني في البلاد”.

وذكرت التقارير أن المسؤول الذي تم إعدامه، كان مسؤولًا عن “إخفاقات” في قاعدة “بونغي ري” النووية؛ مما أدى إلى تأجيل موعد إطلاق صاروخ في تجربة جديدة.

وأفادت صحيفة “أساهي شيمبن” اليابانية، بأن أخطاء المسؤول أدت إلى تأجيل تجربة إطلاق صاروخ باليستي سادس، كان من المفترض أن تتم في الربيع وتم تأجيلها إلى سبتمبر.

كما أنه كان مسؤولًا عن انهيار أنفاق أدت إلى مقتل 200 عامل، وفق ما ذكر موقع “ديلي ميل”.







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