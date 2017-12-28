سامي الشيباني يفوز بجائزة الإعلام الجديد.. تعرف على السناب الأمني وهدفه

المواطن - الرياض

كرَّم وزير الثقافة والإعلام الدكتور عوّاد بن صالح العواد، اليوم الخميس، مجموعة من نجومِ مواقعِ التواصلِ الاجتماعي ضمن مبادرة مركز الإعلامِ الجديد بإشراف هيئة الإعلامِ المرئي والمسموع، بينهم سامي الشيباني.

وسامي الشيباني هو سنابي شهير وصاحب حساب السناب الأمني الذي يغطي العديد من العمليات الأمنية التي تنفّذها وزارة الداخلية؛ حيث استطاع هذا الحساب خلال فترة وجيزة أن يُكَوِّن علاقة مميزة بين رجال الأمن والمتابعين بوصوله إلى مناطق لا يستطيع غيره الوصول إليها.

وكان سامي الشيباني يحاول عبر هذا الحساب أن يغير الصورة النمطية الحاضرة في الأذهان بالاستفادة من التقنية عمومًا وهذا البرنامج على وجه الخصوص؛ لعرض بعض الجهود التي يقدّمها رجال الأمن في الميدان.

وفي تصريحاتٍ إعلاميةٍ سابقةٍ له، قال سامي الشيباني: إنه واجَه صعوبة في بداياته، ولكن مع الوقت استطاع توثيق السناب الأمني في كافّة مناطق المملكة لخدمة رجال الأمن.

ولفت سامي الشيباني إلى أن السناب الأمني جاء بمبادرة شخصية منه، ثم لقي كامل الدعم من وزارة الداخلية ورجال الأمن.

وأبرز ما رصده سامي الشيباني عبر السناب الأمني، الأعمال الجليلة التي قدَّمها رجال الأمن في موسم الحج بمختلف القطاعات كقوات الطوارئ الخاصة وطلاب كلية الملك فهد الأمنية، والجهود التي يقوم بها طيران الأمن في الرصد الجوي ورجال الأمن العام وكذلك الدفاع المدني.







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