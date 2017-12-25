سبب رئيسي جعل الاتحاد ينجح في إقناع المولد بتجديد عقده

المواطن - محمد سمعه

سيعلن نادي الاتحاد، في الفترة القريبة المقبلة، تجديد تعاقده مع النجم فهد المولد ليبقى في العميد خلال السنوات المقبلة.

ومن المنتظر أن يكون عقد فهد المولد الجديد مع الاتحاد سارياً لمدة 4 سنوات مع وضع بنود جديدة في العقد بعد الاتفاق عليها ما بين الطرفين.

وسعى حمد الصنيع، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، في الفترة الأخيرة لتجديد عقد المولد بعد مفاوضات مع وكيله، نظراً لأهمية وجود اللاعب في صفوف العميد.

وكان المولد ساهم بصورة كبيرة في تأهل المنتخب السعودي لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا، بعدما سجل هدفه الشهير في مرمى المنتخب الياباني في تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال في شهر سبتمبر الماضي.

تواجد المولد في الفترة الماضية في إنجلترا للمشاركة في فترة إعداد وتأهيل في نادي مانشستر يونايتد تحت رعاية الهيئة العامة للرياضة برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.







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