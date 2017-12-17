سحب ممطرة ورياح مثيرة للأتربة والغبار على 3 مناطق

المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير الرياح الشرقية النشطة المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة قد تتخللها سحب ممطرة على المنطقة الشرقية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 18-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون الرياح على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الأوسط والجنوبي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.







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