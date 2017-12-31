سعيد راشد: لهذا السبب ثار الشعب الإيراني ضد نظام الملالي

المواطن - الرياض

أكد المحلل السياسي سعيد راشد، أن مظاهرات شعب إيران جاءت بسبب دعم النظام لحزب الله اللبناني وميليشيا الحوثي في اليمن مقابل تجويع الشعب في الداخل.

وأوضح في تصريحات إلى “الإخبارية”، أن نظام إيران قائم على الدكتاتورية، ولهذا السبب سيتم قمع هذه التظاهرات السلمية بأشد أنواع العنف.

وشهدت الساعات الماضية ارتفاعًا واضحًا في وتيرة ثورة الغضب الشعبية في إيران ضد نظام الملالي، والذي لم يعد له ظهير شعبي قادر على الوقوف في وجه عاصفة الغضب الشعبية والتي تتواصل في يومها الرابع، وسط توقعات بارتفاع حدة الصراع على مدار الساعات القادمة، لاسيما بعد أن اتخذ النظام قرارًا بتحديد استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والسعي من خلالها لمراقبة الشعب الإيراني وتفاعلاته على مواقع التواصل الاجتماعي.







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