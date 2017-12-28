سفارتنا لدى موسكو: احذروا التواجد بالقرب من غيغانت هول

دعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى روسيا، جميع المواطنين السعوديين الموجودين في سان بطرسبورغ، بتوخِّي الحيطة والحذر من التواجد بالقرب من مركز “غيغانت هول” التجاري، الذي وقع فيه انفجار، الأربعاء 27 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

ونصحت السفارة، عبر حسابها على موقع “تويتر” للتدوينات القصيرة، السعوديين، بالتقيد بالتعليمات التي تصدرها السلطات المحلية، والتواصل مع السفارة في الحالات الطارئة.

يذكر أنّه أسفر انفجار مركز “غيغانت هول” في سان بطرسبورغ، عن إصابة 9 أشخاص، وإجلاء أكثر من 50 آخرين داخل المحل، ونقل 4 أشخاص منهم إلى المستشفى.