سفارتنا لدى هولندا: احذروا الأماكن غير الآمنة ولا تترددوا بالاتصال

المواطن ـ رقية الأحمد:

دعت السفارة السعودية لدى لاهاي في هولندا، جميع المواطنين والطلاب والطالبات في مملكة هولندا، إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن غير الآمنة.

وأهابت السفارة بالجميع عدم التردد بالتواصل معها عند الحالات الطارئة على هاتف الطوارئ 0623864036.

يُذكر أنَّ أحداثًا متلاحقة مريبة، تشهدها المملكة المطلة على بحر الشمال، بدأت بحادثة الطعن، مساء أمس الخميس 14 كانون الأول/ديسمبر الجاري، التي وقعت في مدينة ماستريخت، جنوب شرقي البلاد، بعدها حادثة تهديد شهدها مطار أمستردام الدولي سخيبهول، اليوم الجمعة، والتي انتهت بإطلاق النار على مصدر التهديد والقبض عليه من طرف الشرطة العسكرية.







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