سقطة مضحكة لإعلام قطر .. والسلمي: ماذا يتعاطى محررو الجزيرة؟

المواطن - الرياض

سقطت قناة الجزيرة في سقطة جديدة ولكنها هذه المرة مضحكة، فبعد أن كشفت مصادر إعلامية، أنَّ الجهات المعنيّة، أطلقت سراح اثنين، من المتّهمين في قضايا فساد، من بين الذين كانوا محتجزين في فندق ريتز كارلتون الفاخر في الرياض، عقب أيام من الإفراج عن أكثر من 20 محتجزًا، ضمن حملة المملكة المستمرة منذ شهرين، نشرت الجزيرة أسماء اثنين من الأمراء الراحلين وقالت إنه تم الإفراج عنهما!

وسخر رئيس مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية، محمد السلمي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، من سقطة الجزيرة المضحكة، وتساءل “ماذا يتعاطى محررو قناة الجزيرة؟

ولفت إلى أن اسمي الأميرين اللذين ذكرتهما الجزيرة على أنه تم الإفراج عنهما هما فيصل بن عبد العزيز وهو استشهد عام ١٩٧٥م، والأمير مشعل بن عبد العزيز الذي توفي قبل نحو عامين.

وتابع السلمي “اللبن المستورد أعطى نتائجه! بالمناسبة: رويترز نشرت الأسماء الصحيحة”.

وفي وقت سابق أكّدت مصادر، أنَّ “النائب العام السعودي وافق على الإفراج عن اثنين من الأمراء، بعد أن توصلا لتسوية مالية مع الحكومة”، دون تفاصيل أخرى في شأن تلك التسويات المالية.

يُذكر أنّه احتجز نحو 200 أمير ووزير ورجل أعمال، وحوَّل فندق ريتز كارلتون إلى توقيف فاخر لهم، في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، في إطار الحملة على الفساد، التي تقودها لجنة شُكّلت بأمر ملكي، بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قد أكّد في حوار صحافي سابق، أنَّ أدلة الإدانة عُرضت على المتّهمين بقضايا الفساد المالي، ومنهم مَن بحث مع محاميه سبل التسوية، ومنهم مَن أراد مواصلة الإجراءات القضائية، وصولًا إلى إثبات إدانته أو براءته.







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