سنة جديدة 2018.. نصائح عليك معرفتها لتكون سنة مختلفة ماديًّا

المواطن - الرياض

سنة جديدة 2018‎ نستقبلها الاثنين المقبل، ولكن هناك بعض الأشياء التي يجب التركيز عليها لتكون بالفعل سنة جديدة ومختلفة تمامًا ماديًّا، وليست كالسنوات السابقة.

وهناك نصائح للتوفير عليك تطبيقها حتى تكون سنة جديدة مميزة، أولها الشراء من محلات الجملة والأسواق الشعبية مع مراقبة العروض.

ويجب أيضًا معرفة الأسعار الحقيقية وعدم الانخداع بالعروض الوهمية، فالفرق التفتيشية في وزارة التجارة والاستثمار تضبط كل فترة محلات تعرض عروضًا وهمية بسعر أعلى، وهو ما يعني ضرورة الحرص عند الشراء خلال فترة العروض.

وحتى تستحق أن تقول 2018 سنة جديدة فيجب أن يكون هناك تفكير جديد أيضًا، وهو عن طريق ترتيب الأولويات؛ بمعنى معرفة ما يمكن الاستغناء عنه أو استبداله بسلع أخرى بجودة أقل، وما الذي لا يمكنك التنازل عنه، وبناء على ترتيب الأولويات سيمكنك إعداد ميزانية جديدة ملائمة لارتفاع الأسعار.

ويجب الحرص أيضًا على عدم الإسراف في الكميات وشراء الخضراوات والفواكه في موسمها وتجميدها.

ولو تم أخذ هذه النصائح في الاعتبار، فحينها تأكد أن 2018 سنة جديدة، وليست كالسنوات الماضية.







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