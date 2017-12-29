سوفت بنك تستعد للاستحواذ على 15% من شركة أوبر

المواطن - متابعة

تستعد مجموعة “سوفت بنك” اليابانية للاستحواذ على 15% من شركة أوبر بموجب اتفاق أعلنت عنه الشركتان أمس الخميس من دون الكشف عن تفاصيله.

والعملية يتوقع أن تخفض القيمة الإجمالية للشركة المتخصصة بتوفير خدمات الأجرة.

والاتفاق يتيح لسوفت بنك الاستحواذ على 15% من ملكية أوبر من خلال شرائها أسهمًا في الشركة يمتلكها مستثمرون آخرون.

وأكدت صحيفة وول ستريت جورنال أن السعر الذي تم التوافق عليه سيخفض بنسبة تقارب 30% قيمة أوبر، الشركة غير المدرجة في البورصة، بحسب فرانس برس.

وتوصلت الشركتان في نوفمبر الماضي إلى اتفاق مبدئي على استحواذ سوفت بنك على هذه الأسهم ولكن بشرط أن تتمكن من إقناع المساهمين في أوبر بسعر تعتبره المجموعة اليابانية مقبولاً. ويومها كانت قيمة أوبر تقدّر بحوالى 68 مليار دولار، لتكون بذلك أغلى شركة ناشئة (ستارت آب) في العالم.

وتعتزم أوبر إدراج أسهمها في البورصة في 2019 لكنها عانت في الأشهر الأخيرة من قضايا وفضائح عديدة لطخت سمعتها.







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