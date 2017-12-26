سيدة تحصل على فاتورة كهرباء بـ284 مليار دولار!

المواطن - متابعة

صدمة كبيرة نالتها امرأة تعيش في ولاية بنسلفانيا، عندما وجدت أنها مطلوب منها سداد فاتورة كهرباء قدرها 284 مليار دولار.

وأكدت ماري هورومانسكي أنها دخلت على حسابها الإلكتروني لرؤية قيمة الفاتورة لتفاجأ أن عليها سداد مليارات الدولارات، وتساءلت ما إذا كان سبب ذلك هو استخدام أضواء عيد الميلاد.

كما وجدت ماري أن عليها سداد الحد الأدنى لشهر ديسمبر البالغ 28 ألف جنيه؛ ما أدى إلى تدخل ابنها وأجرى اتصالًا مع شركة الكهرباء.

ولحسن الحظ، أكد الموظفون أنه مجرد خطأ، وتم تصحيح الفاتورة إلى 286.46 دولار.







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