شؤون المسجد النبوي تكشف حقيقة تفريغ الروضة للاعبي الهلال

المواطن ـ المدينة المنوّرة:

نفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، تفريغَ الروضة الشريفة ومنطقة السلام على الرسول الكريم ﷺ وصاحبيه، للاعبي فريق الهلال.

وأعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، اليوم الجمعة 29 كانون الأول/ديسمبر الجاري، عبر حسابها على موقع “تويتر” للتدوينات القصيرة، أنَّ ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن تفريغ الروضة الشريفة ومنطقة السلام على الرسول ﷺ وصاحبيه رضي الله عنهما، للاعبي فريق الهلال السعودي، أثناء زيارتهم للمسجد النبوي غير صحيح.

‏وأكّدت وكالة الرئاسة أنَّ “الدخول للروضة الشريفة لصلاة النوافل وزيارتها، يتم بعد فروض الصلوات المكتوبة، عن طريق التفويج المعتاد للمجموعات التي تصل للروضة، مع مسار الزيارة، بمعدل ربع ساعة لكل فوج”، مشيرة إلى أنَّه “تم دخول مجموعة فريق الهلال إلى الروضة مثل غيرهم من الزائرين للروضة الشريفة”.

‏واختتمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بيانها بأنّها “تعلن ذلك آملة من الجميع أخذ الأخبار من مصادرها وجهاتها الرسمية”.







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