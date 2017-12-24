شاحن جوال مُقلَّد يشعل حريقاً ويصيب طفلين بمنزل في تبوك

المواطن - تبوك

كاد شاحن جوال مقلَّد أن يتسبب في كارثة لأسرة مكونة من 7 أشخاص، بعد نشوب حريق بسببه أدى لإصابة طفل واختناق آخر، وذلك مساء أمس في تبوك.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني النقيب عبدالعزيز بن فرحان الشمري أنه تمت مباشرة حريق في مبنى من 3 طوابق به عائلة من 7 أشخاص، 5 منهم تمكنوا من الخروج وتبقى طفلان داخل المنزل محتجزين.

وأضاف أن رجال الدفاع المدني تمكنوا من إنقاذهما وإخراجهما من داخل المنزل، بعد إصابتهما بحروق طفيفة واختناق، وتم نقلهما بالهلال الأحمر إلى المستشفى للاطمئنان على حالتهما الصحية.

وحذر الدفاع المدني من استخدام الشواحن التقليدية، ودعا للتأكد من جودة الموصلات الكهربائية.







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