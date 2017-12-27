شادو لاند تختتم فعاليات هيئة الترفيه خلال ديسمبر

المواطن - الرياض

ضمن فعاليات روزنامة الشتاء تختتم الهيئة العامة للترفيه الشهر الحالي ديسمبر بعدد من الفعاليات المتنوعة في مختلف المناطق، حيث تقام فعالية “شادو لاند” في الفترة 28-29 ديسمبر في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وتحتوي الفعالية على عرض مسرحي يعتبر الأول من نوعه على مستوى العالم، حيث يتم استخدام عدة شاشات متحركة ذات أشكال ومقاييس مختلفة لإنتاج العرض المسرحي الذي يعتمد بشكل مباشر على الظل، كما تقام ضمن حفلات السعودية حفلة غنائية تجمع كلا من الفنان خالد عبدالرحمن والفنان جابر الكاسر بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض يوم الخميس 28 ديسمبر،

في حين تستمر فعالية “أرض أوهارا” في (وادي نمار) بالرياض إلى يوم السبت 30 ديسمبر، حيث تحتوي الفعالية على قصة طائر يطير بين العديد من النشاطات والفعاليات المخصصة لجميع أفراد العائلة.

وفي جدة تقام العروض الحية العالمية لشخصية “بارني” المعروفة والمحببة للأطفال خلال الفترة 28-30 ديسمبر في النادي الأدبي الثقافي. كما تقام فعالية الكوميدي كلوب (لكمة) في جمعية الثقافة والفنون بجدة يوم الثلاثاء 26 ديسمبر، والكوميدي كلوب (ليلة المسرح) يوم الخميس 28 ديسمبر بمقر جمعية الثقافة والفنون في جدة.

في حين تصل عروض “إيلومينيت” القادمة من نيويورك لمحطتها الأخيرة في تبوك خلال الفترة 28-30 ديسمبر، والتي ستقدم العديد من العروض الخاصة بالترفيه التقني، وتضم أفضل المواهب لخلق تجربة فريدة من الفنون الاستعراضية.

هذا ودعت الهيئة العامة للترفيه الجميع إلى زيارة موقع روزنامة الترفيه (هنا) ومتابعة حساب الروزنامة على قنوات التواصل الاجتماعي @Roznamah_sa أو من خلال تحميل تطبيق الروزنامة للأجهزة الذكية من خلال الرابط (هنا)، للاطلاع على المزيد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية الأسبوعية.







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