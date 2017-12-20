شاهد.. أجمل أهداف الجولة الـ14 من الدوري السعودي

المواطن - مروة نبيل

نشرت قناة “دوري بلس” على موقع “يوتيوب”، مقطع فيديو لأجمل أهداف الجولة الرابعة عشرة؛ أولى منافسات الدور الأول من دوري المحترفين السعودي.

وجاء هدف لاعب الأهلي منصور الحربي، في مرمى الاتفاق، في المرتبة الأولى بقائمة أجمل أهداف الجولة الرابعة عشرة، يليه هدف نجم نادي الاتفاق رودريغو ساليناس، في مرمى الراقي، في اللقاء الذي انتهى بفوز الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

وفي المركز الثالث بقائمة أجمل أهداف الجولة الرابعة عشرة من الدوري السعودي، جاء هدف نجم الرائد، المصري محمود عبد الرازق شيكابالا، في مرمى القادسية، ثم هدف نجم نادي الاتحاد، التونسي أحمد العكايشي، في شباك الباطن.

واحتل هدف إسلام سراج، نجم نادي الفيصلي، في مرمى النصر، المركز الخامس في قائمة أجمل أهداف الجولة الماضية من الدوري السعودي، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.







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