شاهد.. إحراق صور قاسم سليماني بمسقط رأسه في كرمان

المواطن - الرياض

أحرق متظاهرون غاضبون صورة الإرهابي قاسم سليماني، في مسقط رأسه في مدينة كرمان.

وقاسم سليماني هو قائد الفيلق المسؤول أساسًا عن العمليات العسكرية والعمليات السرية خارج الحدود الإقليمية، ومنها تأجيج الوضع في اليمن والتعاون مع الميليشيا الحوثية للانقلاب على الشرعية.

احراق صور الارهابي قاسم سليماني في مسقط رأسه في مدينة كرمان! #جيري_ماهر pic.twitter.com/7hJjdCdZYJ — Jerry Maher (@jerrymahers) December 30, 2017

وقال قاسم سليماني في مقطع فيديو قديم له: إن “المشروع الأهم لدينا هو بسط النفوذ، وليس هزيمة العراق”.

وأضاف قاسم سليماني: “عدائيتنا معهم ليس بجديد، قدمنا تضحيات لكسر شوكتهم وكبح جماحهم وتدمير أمجادهم المزعومة.. نحن نقاتل لأجل هدف سامٍ وكبير، نقاتل لأجل إعادة إمبراطورية، لم يتبقَّ منها سوى الأطلال”.

وأردف قاسم سليماني: “نضحي ونقاتل ونموت من أجل ألا يبقى شبر واحد من أرض فارس ولا ساعة واحدة نبقى فيها تحت سيطرة أناس كانوا يسكنون الصحاري”.

وتسارعت وتيرة الأحداث في إيران، حيث أحرق المتظاهرون، أمس السبت، صور مرشد إيران علي خامنئي في قلب العاصمة طهران.

وفي سياق متصل، شددت زعيمة المعارضة الإيرانية، مريم رجوي، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، على أن إسقاط النظام الإيراني الإرهابي هو أول خطوة للخروج من أزمة الفقر والغلاء والجوع والبطالة التي تتصاعد يوميًّا في إيران.







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