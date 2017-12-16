شاهد.. الخفافيش تغزو بيشة

المواطن - نواف آل مثاعي - بيشة

غزت أعداد كبيرة من الخفافيش مزارع محافظة بيشة خلال الأيام الماضية، وسط تخوف ومطالبات من الأهالي بسرعة تدخل وزارة الزراعة للقضاء عليها ومحاربتها.



وحذر مختصون وخبراء من أن الخفافيش تعتبر سببًا رئيسًا في نقل فيروس كورونا من الإبل للإنسان عبر مصادر المياه وتلوث محاصيل التمور.

والخفاش هو الحيوان الثدي الوحيد الذي يستطيع الطيران، حيث نجد أن أيديه وسواعده تحولت كأجنحة يطير بها.

وبصفة عامة تنشط جميع الخفافيش ليلًا أو مع بزوغ الفجر أو ظهور الغسق، وكثير من الخفافيش الليلية تعتمد على جهاز سونار للطيران والعثور على الفريسة. وكثير من الخفافيش التي تطير بالغسق والغروب لديها بصر يمكنها من الإبصار في المستويات الدنيا من الضوء.







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