شاهد.. “المواطن” تتجوّل في أروقة كتاب جدة وترصد كثافة الزوار

المواطن ـ وليد الفهمي ـ جدة:

رصدت عدسة “المواطن” معرض كتاب جدة اليوم الجمعة 15 كانون الأول/ديسمبر الجاري، حيث وثّقت تفاعل الجمهور مع الفعالية الثقافية العالمية الأكبر على الساحل الغربي للمملكة.

ووثَّقت “المواطن“، خلال زيارتها معرض كتاب جدة، التفاعلَ الجماهيري، مع مختلف أجنحة وأروقة المعرض، الذي شهد حضورًا نسائيًّا واسع النطاق.

ومن زيارتنا لمعرض كتاب جدة الدولي، نقدّم لكم هذه المقتطفات.







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