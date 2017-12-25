شاهد بالصور.. أيقونات أندية الدوري السعودي للمحترفين

المواطن – مروة نبيل

قام رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، بنشر صور أيقونات أندية الدوري السعودي للمحترفين، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وشهد الحفل الذي تم إقامته الهيئة العامة للرياضة، اليوم الأحد، من أجل إطلاق مبادرة ادعم ناديك، الكشف عن الأيقونات الخاصة بأندية الدوري السعودي للمحترفين.

ووقّع رئيس الهيئة العامة للرياضة عددًا من الاتفاقيات، وأكد “العمل على إبرام اتفاقية ضخمة؛ هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط مع شركة عالمية لحقوق النقل التلفزيوني، تحصل الأندية من خلالها على مداخيل هي الأعلى في تاريخها”.







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