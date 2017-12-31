شاهد بالفيديو .. ولي العهد يقود سيارته إلى مقر عزاء أسرة المقيرن

المواطن - الرياض
قاد ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مساء أمس السبت، سيارته باتجاه عزاء أسرة “المقيرن”، حيث كان يرافقه وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف.
سمو سيدي #ولي_العهد الأمير#محمد_بن_سلمان يعزي
في وفاة رجل الأعمال
ناصر المقيرن رحمه الله pic.twitter.com/vgMhRbHAOY
— بندر الجلعود (@Bandaralgaloud) December 30, 2017
وقدم الأمير محمد بن سلمان العزاء والمواساة لأسرة المقيرن في وفاة ناصر بن سليمان المقيرن، وذلك خلال زيارته إلى مقر العزاء بالرياض.
وسأل ولي العهد العلي القدير أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
وأعربت أسرة المقيرن عن شكرهم لولي العهد على تعازيه ومواساته.
2 مشاراكات
أبو عبدالعزيز
شخصيت الامير محمد بن سلمان آل سعود حفظه الله ورعاه
لن تمر على المملكه العربيه السعوديه واتوقع له والمملكه وشعبها نقله مميزه وازدهار يفوق التوقعات وبإذن الله سوف نحطم رقم قياسي لميزانيه القادمه تفوق الترايون ريال وهذا اول أهدافه أما النقله القادمه سوف تكون محسوسه ومزدهرة وتحقق أهداف الموطن والدوله
المصطفى إدوم أحمد غالي
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترفق بمن رفق بضعفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأن تحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهد خادم الحرمين الشريفين من كل مكروه وأن تجعل تدمير في تدبير كل من يكيد لهما كيدا اللهم استجب باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت