شاهد بالفيديو .. ولي العهد يقود سيارته إلى مقر عزاء أسرة المقيرن

المواطن - الرياض

قاد ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مساء أمس السبت، سيارته باتجاه عزاء أسرة “المقيرن”، حيث كان يرافقه وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف.

سمو سيدي #ولي_العهد الأمير#محمد_بن_سلمان يعزي

في وفاة رجل الأعمال

ناصر المقيرن رحمه الله pic.twitter.com/vgMhRbHAOY — بندر الجلعود (@Bandaralgaloud) December 30, 2017

وقدم الأمير محمد بن سلمان العزاء والمواساة لأسرة المقيرن في وفاة ناصر بن سليمان المقيرن، وذلك خلال زيارته إلى مقر العزاء بالرياض.

وسأل ولي العهد العلي القدير أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأعربت أسرة المقيرن عن شكرهم لولي العهد على تعازيه ومواساته.







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