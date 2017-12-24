شاهد .. تنظيم الحمدين يضع بذور الموت في إفريقيا بزيارات تميم

المواطن - الرياض

كشف حساب “قطريليكس” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تفاصيل الجولات التي نظمها أمير قطر تميم بن حمد إلى دول إفريقية خلال الفترة الأخيرة، بهدف الاستثمار ودعم جماعات الإرهاب.

وتحت عنوان “زيارات تميم بن حمد بن خليفة لأفريقيا عُرفت بجولات الشنط”، ناقش التقرير تخصيص الدوحة مليارات الدولارات لشراء الأنظمة والنخب السياسية في الدول الإفريقية التي تشهد صراعات طائفية وسياسية، مستعرضًا تحركات قطر في 7 دول إفريقية.

وسلط التقرير الضوء على المداخل التي استغلها تنظيم الحمدين للدخول إلى هذه الدول الإفريقية، حيث تم ذلك من خلال غطاء مؤسسة قطر الخيرية، التي استخدمت أموالها في تمويل الجماعات المسلحة وتعميق إمكانية تدخلها في دول القارة.

وبين التقرير تورط حمد بن خليفة مع تنظيم الإخوان وحزب المؤتمر الشعبي الحاكم في السودان، وتوظيف الاستثمارات والودائع لابتزاز الدولة السودانية.

وناقش التقرير التمويل والتدريب الذي وفرته قطر لجماعة أنصار الدين المتحالفة مع تنظيم القاعدة في مالي، من قبل تنظيم الحمدين، لضمان وجود الجماعات الارهابية داخل مالي.

كما عرض التقرير عددًا من التدخلات التي قامت بها الدوحة في السنغال، وضغوطها لإطلاق سراح كريم واد المدان بالاختلاس، وهو ابن الرئيس السنغالي السابق، الذي سافر إلى الدوحة وأعلن ترشحة للرئاسة، إضافة إلى تجهيزات الدوحة لإطلاق قناة ناطقة بالفرنسية لاستهداف غرب إفريقيا بالكامل.







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