شاهد .. تنظيم الحمدين يضع بذور الموت في إفريقيا بزيارات تميم

كشف حساب “قطريليكس” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تفاصيل الجولات التي نظمها أمير قطر تميم بن حمد إلى دول إفريقية خلال الفترة الأخيرة، بهدف الاستثمار ودعم جماعات الإرهاب.
وتحت عنوان “زيارات تميم بن حمد بن خليفة لأفريقيا عُرفت بجولات الشنط”، ناقش التقرير تخصيص الدوحة مليارات الدولارات لشراء الأنظمة والنخب السياسية في الدول الإفريقية التي تشهد صراعات طائفية وسياسية، مستعرضًا تحركات قطر في 7 دول إفريقية.
وسلط التقرير الضوء على المداخل التي استغلها تنظيم الحمدين للدخول إلى هذه الدول الإفريقية، حيث تم ذلك من خلال غطاء مؤسسة قطر الخيرية، التي استخدمت أموالها في تمويل الجماعات المسلحة وتعميق إمكانية تدخلها في دول القارة.
شر #تنظيم_الحمدين يغزو #إفريقيا.. #الدوحة تستنزف خيرات #القارة_السمراء وتشعل الفتنة بين شعوبها.#قطريليكس#كفى_يا_قطر#قطر_تدعم_الإرهاب pic.twitter.com/02zwlxcCq4
— قطريليكس QatariLeaks (@qatarileaks) December 24, 2017
وبين التقرير تورط حمد بن خليفة مع تنظيم الإخوان وحزب المؤتمر الشعبي الحاكم في السودان، وتوظيف الاستثمارات والودائع لابتزاز الدولة السودانية.
وناقش التقرير التمويل والتدريب الذي وفرته قطر لجماعة أنصار الدين المتحالفة مع تنظيم القاعدة في مالي، من قبل تنظيم الحمدين، لضمان وجود الجماعات الارهابية داخل مالي.
كما عرض التقرير عددًا من التدخلات التي قامت بها الدوحة في السنغال، وضغوطها لإطلاق سراح كريم واد المدان بالاختلاس، وهو ابن الرئيس السنغالي السابق، الذي سافر إلى الدوحة وأعلن ترشحة للرئاسة، إضافة إلى تجهيزات الدوحة لإطلاق قناة ناطقة بالفرنسية لاستهداف غرب إفريقيا بالكامل.