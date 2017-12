شاهد.. شجاعة امرأة إيرانية تتحدى قوات الحرس الثوري

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

لقَّنت امرأة إيرانية الشرطة التابعة للحرس الثوري، والتي حاولت التصدي للتظاهرات التي غزت شوارع العديد من المدن والشوارع بشكل رئيسي في البلاد على مدار الأيام الماضية، وهو الأمر الذي أدى إلى اشتعال الأمور، لا سيما في ظل المواجهات العنيفة التي شهدها العديد من المدن على مدار اليومين الماضيين.

وتداولت مجموعة من الحسابات الناطقة بالإنجليزية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مجموعات مختلفة من مقاطع الفيديو والتي توثق التعامل الغاشم للحرس الثوري الإيراني في مواجهة التظاهرات، غير أن أبرزها كان لسيدة إيرانية وقفت في وجه ضابط لتلقنه درسًا في الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الإنسان.

وعلى الرغم من محاولات البعض إبعادها عن موقع الأحداث إلا أنها أبت ذلك وظلت تصرخ بأعلى صوتها مطالبة بـ”الموت لخامنئي” و”الموت لروحاني”، مؤكدة أن النظام الحالي يسرق أموال شعبه من أجل أطماعه الخاصة.

وعلى صعيد متصل، نشرت الكاتبة الإيرانية فارناز فسيحي عبر حسابها على موقع “تويتر”، مقطع فيديو يظهر الآلاف من المتظاهرين الإيرانيين والذين بدؤوا في الانتشار خلال عدة مدن منذ أمس الجمعة، حتى وصلوا إلى العاصمة طهران، والتي من الممكن أن تشهد إشعال فتيل جديد للاضطرابات في إيران.

وتجمع آلاف الأشخاص في عدد من المدن الإيرانية خلال الأيام الماضية، للدعوة إلى ثورة غضب ضد الوضع الاقتصادي السيئ في إيران والفساد الذي يعتلي نظام الملالي في البلاد، ما أدى إلى تعامل غاشم من الشرطة التابعة للنظام، والتي اعتقلت أكثر من مائة شخص بسبب الاحتجاجات على مدار الأيام الأخيرة، لافتة إلى أن القوات استخدمت طرق متطرفة لتفريق المتظاهرين مثل المياه والغاز المسيل للدموع.

Unreal foorage from #Qom: "We don't want Islamic Republic, we don't want it, we don't want it."#Iranprotests #Iran #اعتراض_سراسری pic.twitter.com/33GrhlAeqZ

