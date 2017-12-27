شاهد.. صور مذهلة لنخلة وحيدة وسط صحراء النفود الشاسعة

المواطن - الرياض

نخلة وحيدة في منتصف صحراء النفود، الممتدة من وسط المملكة إلى شمالها.. جملة تصف صورًا نشرها حساب قناة “ناشيونال جيوغرافيك” خلبت قلوب مشاهديها.

ونشر حساب ناشيونال جيوغرافيك الصور على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، لتحصل على مشاركات عديدة جاءت معظمها تأكيدًا على عظمة الخالق عز وجل، فيما اكتفى البعض بالتعليق “سبحان من أحياها”.

أما ناشيونال جيوغرافيك فكتبت على الصور: “نخلة وحيدة وسط الرمال الذهبية في منتصف صحراء النفود الممتدة من وسط المملكة إلى شمالها، تنتصب وحيدة بين هذه الرمال الشاسعة؛ فسبحان من أحياها”.







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