شاهد.. عبدالله السدحان يتحدى الحوثي: لن يهزنا صاروخ وقوة الردع موجودة

المواطن - الرياض

طمأن الفنان عبدالله السدحان، جمهوره بعد سقوط شظايا صاروخ حوثي على منزله في الرياض اليوم الثلاثاء.

ولفت السدحان، في مداخلة هاتفية ببرنامج “يا هلا” على شاشة روتانا خليجية، إلى أن الحوثي يلفظ أنفاسه الأخيرة، وكأنه لفظها عنده في المنزل، موضحًا أن ما وصله عند الخيمة هو شظية وليس صاروخًا، مثلما ظهر في المشهد الذي مثله بالمسلسل، عن أحداث احتلال العراق للكويت.

وتابع أن ما حدث شيء بسيط جدًّا مقارنةً بما يشاهده جنود التحالف في الحد الجنوبي، قائلًا: “لن يهزنا صاروخ وقوة الردع موجودة وتتخذ ردودها الفورية في الحال”.

وفي وقت سابق زار عدد من رجال الأمن، السدحان للاطمئنان عليه بعد أن سقطت على المنزل شظايا من الصاروخ الباليستي الذي أطلقه الحوثيون اليوم الثلاثاء على الرياض.







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