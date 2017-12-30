شاهد .. كاميرا خفيّة ترصد 61 مخالفة مرورية في 3كم بشوارع الرياض

المواطن - علي القرني - الرياض

وثَّقت كاميرا خفية أكثر من 60 محالفة مرورية في شوارع الرياض على مدى 3 كم فقط.

وتم تثبيت الكاميرا لرصد المخالفات المرورية ضمن فقرة من برنامج “الله يعطيك خيرها” وهو مفهوم جديد في صناعة التقارير التلفزيونية يسمى التجارب الاجتماعية، والتي لاقت رواجاً كبيراً بين المتابعين تجاوزت مشاهداتها حتى الآن مليوني مشاهدة.

وقد كشفت الكاميرا تنوع المخالفات، إلا أن الوقوف الخاطئ كان المخالفة الأبرز التي تم رصدها، حيث بلغ عددها 45 حالة، فيما تم رصد 3 حالات عكس السير، و3 مخالفات عدم الوقوف بالمسار، وغيرها من المخالفات المتفاوتة.

الجدير بالذكر أن هذه التجارب بتعاون بين المرور والإخبارية، وإنتاج‏ شركة سعودية للإنتاج‏ الإعلامي.







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