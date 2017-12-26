شاهد.. كيف تجهز منشأتك لتطبيق ضريبة القيمة المضافة؟.. أسواق التميمي مثالًا

المواطن - الرياض

ضرب الحساب الرسمي لضريبة القيمة المضافة مثلًا عن كيفية تجهيز المنشأة لتطبيق الضريبة، وذلك من خلال نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، يظهر كيفية تجهيز أسواق التميمي لتطبيق الضريبة.

ويبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في 1 يناير 2018.

وسأل حساب القيمة المضافة المستهدفين “هل منشأتك جاهزة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة؟ شاهد كيف تجهزت أسواق التميمي لتطبيق ضريبة القيمة المضافة”.

هل منشأتك جاهزة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة؟

شاهد كيف تجهزت أسواق التميمي لتطبيق ضريبة القيمة المضافة. pic.twitter.com/0kogqgxmCe — ضريبة القيمة المضافة (@saudivat) December 25, 2017

وفي المقطع، قال عضو مجلس إدارة أسواق التميمي، فواز التميمي: إن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة تعاونية بين عدة أقسام في المنشأة، لافتًا إلى أنهم لديهم الموارد للتعامل مع ضريبة القيمة المضافة، ولكن يجب أولًا توعية المتسوق والتأكد من أن المورّد لديه المعلومات الكاملة عن هذه الضريبة، ومن هنا يمكن الخروج بمنتج كامل.

وبالنسبة إلى الخطوات التي يجب اتباعها لتجهيز المنشأة، أوضح: “بدأنا بتشكيل لجنة من عدة أقسام منها قسم المحاسبة وقسم التدقيق الداخلي وقسم المشتريات وقسم التكنولوجيا والخطوة الثانية زيادة السعة التخزينية لوحدة البيانات، والأخذ بالتوصيات الأخرى أيضًا والخطوة الثالثة كانت في توعية المستهلك، ونحن لا نزال بصدد العمل فيها”.







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