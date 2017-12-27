شاهد.. لحظة تسليم جثة يوسف المداني عبر منفذ الوديعة

المواطن - الرياض

بين مقطع فيديو عملية تسليم المقاومة اليمنية جثمان القيادي الحوثي يوسف المداني، صهر زعيم الميليشيا الانقلابية الإيرانية عبدالملك الحوثي، إلى المملكة، عبر منفذ الوديعة.



وفي سياق متصل، لقي عشرات الحوثيين في معارك مع قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في منطقة الحيمة شمال مدينة تعز جنوب غرب اليمن. فيما قصفت مقاتلات التحالف العربي مواقع وتعزيزات للميليشيات في المنطقة خلفت خسائر بشرية ودمرت مدرعتين قتاليتين وثلاثة أطقم مركبات.

وأفاد موقع الجيش اليمني على شبكة الإنترنت بأن مقاتلي المقاومة في قرية الساكن بمديرية التعزية هاجموا مركبة عسكرية كانت تقل حوثيين في طريقهم لإسناد الميليشيات في الحيمة.







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