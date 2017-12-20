شاهد .. مؤذن الحرم المكي يرفع أول أذان بعد تعافيه

شاهد .. مؤذن الحرم المكي يرفع أول أذان بعد تعافيه

2017/12/20
الساعة 6:45 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - مكة المكرمة

نشرت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين، اليوم، مقطع فيديو عبر حسابها على تويتر لمؤذن الحرم المكي الشريف الشيخ نايف فيدة بعد تماثله للشفاء إثر تعرُّضه لجلطة دماغية قبل أيام.

وقالت رئاسة الحرمين معلقة على المقطع: بعد امتثاله للصحة والعافية، مؤذن الحرم المكي الشريف الشيخ نايف فيدة يرفع أذان صلاة الظهر في رحاب المسجد الحرام .

وكان الشيخ نايف فيدة، قد ظهر في مقطع مصور، يوم الأحد الماضي مطمئنًا الجميع بتحسُّن حالته الصحية بعد الجلطة الدماغية التي تعرّض لها مؤخرًا، ودخل على أثرها مستشفى النور بمكة المكرمة.

والشيخ نايف فيدة مؤذن المسجد الحرام طيلة 30 عامًا وهو من مواليد مكة المكرمة في عام 1383هجرية بحي المسفلة.

 


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