شاهد.. مراهقون يهاجمون وافدين في رنية لسرقة أجهزتهم الكهربائية

المواطن - محمد آل سعيد - رنية

هاجم مراهقون، وافدين في أحد المباني تحت الإنشاء في رنية، كما سرقوا أجهزة كهربائية تخص هؤلاء العمالة.

وكشفت مصادر “المواطن” أن المراهقين هاجموا عمالة إحدى الشركات المتعاقدة مع بلدية محافظة رنية، والتي تعمل على إنشاء مبنى سوق السبت الجديد بالمخطط الشمالي بالمحافظة؛ وذلك بغرض سرقة آلة كهربائية تخص الشركة المتعاقدة.

ويعتبر هذا الاعتداء هو الثالث ضمن سلسلة اعتداءات وقعت في المحافظة خلال فترة قصيرة.







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