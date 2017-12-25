شاهد.. مراهقون يهاجمون وافدين في رنية لسرقة أجهزتهم الكهربائية

المواطن - محمد آل سعيد - رنية
هاجم مراهقون، وافدين في أحد المباني تحت الإنشاء في رنية، كما سرقوا أجهزة كهربائية تخص هؤلاء العمالة.
وكشفت مصادر “المواطن” أن المراهقين هاجموا عمالة إحدى الشركات المتعاقدة مع بلدية محافظة رنية، والتي تعمل على إنشاء مبنى سوق السبت الجديد بالمخطط الشمالي بالمحافظة؛ وذلك بغرض سرقة آلة كهربائية تخص الشركة المتعاقدة.
ويعتبر هذا الاعتداء هو الثالث ضمن سلسلة اعتداءات وقعت في المحافظة خلال فترة قصيرة.
2 مشاراكات
محايد
حسبي الله عليهم
والمحافظة يوجد فيها انفلات امني
جميع الدوريات تحصلهم قبل المغرب مسوين زحمه بالتفاتيش وبعدها يتجمعون بالمركز ولعب بلوت وعشا وينامون ويتركون الدنيا ضايعه الى اليوم الثاني عصرا
يعني لا رقابه من مسؤول ولا اهتمام منهم
محمد الفتحي
الله لا يرحمهم كلاب ما في تربيه وش ذنبوه الأجنبي يشتغل من الصباح الى الليل وينسى لا حول ولا قوة الابالله