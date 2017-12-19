شاهد.. مهارات جوناثان ألفيس هدف نادي النصر الجديد

المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير صحافية، اليوم الثلاثاء، أن مجلس إدارة نادي النصر، يُراقب المهاجم الأوروجوياني جوناثان ألفيس، المحترف في صفوف برشلونة الإكوادوري، تمهيدًا للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وأشارت التقارير إلى أن مجلس إدارة نادي النصر، استطلع رأي المدير الفني السابق للعالمي والحالي لفريق الشباب، الأوروجوياني دانيال كارينيو، الذي أشاد بمواطنه جوناثان ألفيس، كثيرًا.

ويسعى مجلس إدارة نادي النصر، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بلاعبين أجانب على مستوى عالٍ؛ لتعويض الرحيل المتوقع لبعض اللاعبين المحترفين.

ويتألق جوناثان ألفيس صاحب الـ29 عامًا في صفوف برشلونة الإكوادوري، حيث لعب معه 42 مباراة، نجح خلالها في تسجيل 26 هدفًا وصناعة 6 أخرى.







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