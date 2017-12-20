شاهد.. نحلة تثير ذعر مذيع على الهواء مباشرة

شاهد.. نحلة تثير ذعر مذيع على الهواء مباشرة

2017/12/20
الساعة 6:53 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

فوجئ مذيع صيني بظهور نحلة عملاقة على ملابسه، الأمر الذي جعله يصرخ ويهرب مبتعدًا عنها خلال بث مباشر.


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