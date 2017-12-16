شاهد.. يا هلا يحقق حلم الطفلة حنين مريضة السرطان لتظهر مذيعة على الشاشة

المواطن - الرياض

في بادرة إنسانية رائعة، حقق برنامج يا هلا، حلم الطفلة “حنين” مريضة السرطان، لتظهر مذيعة على شاشة روتانا خليجية.

وبين مقطع فيديو تقديم الطفلة حنين للفقرة، وهو الحلم الذي كانت تتمناه قبل فترة، ليحققه لها البرنامج.

وأكدت حنين في حوارها بالبرنامج أن لديها مواهب كثيرة منها الرسم، ولديها أيضًا قناة على يوتيوب تقدم فيها يومياتها.

وشددت على أن “المرض علمني الشجاعة وعدم الخوف، وأحاول أن أساعد كل من يبكي حولي من الأطفال المرضى بالمستشفى وأقنعنهم بعدم الخوف أيضًا”.

وتابعت: “لدي الكثير من الهوايات، تعلمتها جميعًا (من كثر القعدة بالمستشفى)”.







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