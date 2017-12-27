شرطة الرياض تطيح بالعشريني المتحرّش بالخادمة رغم ندرة المعلومات

المواطن ـ الرياض

أطاحت شرطة منطقة الرياض، بعشريني جاهر بالدعوة للفساد المجتمعي، عبر مقطع مصوّر أثار استهجان المجتمع، وحفيظته.

وأوضحت شرطة منطقة الرياض، مساء الأربعاء 27 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أنّه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المتضمن تحرش أحد الأشخاص بعاملة منزلية، موثقًا تصرفه المشين، غير آبهٍ لما أقدم عليه؛ مما أثار الرأي والاستياء العام، وعلى ضوء ما سبق، وبناءً لأمر القبض الصادر بحقه من النيابة العامة، فقد باشرت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة كافة الإجراءات البحثية اللازمة.

وأكّدت أنّه “بتوفيق من الله، وعلى الرغم من شُح المعلومات وندرتها، وعدم ورود أي بلاغ لدى مراكز الشرطة لهذه الواقعة، فقد أسفرت الجهود من تحديد هويته وضبطه، وهو مواطن في العقد الثاني من العمر”.

وأشارت إلى أنّه “جرى إيقافه بمركز الشرطة المختص، تمهيدًا لإحالته لفرع النيابة العامة بالمنطقة؛ بغية إكمال اللازم حسب الاختصاص”.

وبيّنت أنّه “شرطة منطقة الرياض، إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية، على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأنَّ الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة، على ردع كل من تسول له نفسه، المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره”.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :