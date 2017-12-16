شرطة الرياض تُطِيح بـ314 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل في حملة موسّعة

المواطن ـ الرياض:

أطاحت الحملة الأمنية لشرطة منطقة الرياض، لتعقُّب وضبط مخالفي نظامَيْ الإقامة والعمل، في إطار حملة “وطن بلا مخالف”، بأكثر من 344 متسولًا، وذلك خلال الجولات الميدانية للحملة الفترة الماضية.

وتمكنت إدارة دوريات أمن المحافظات، ممثلة في الشعب التابعة لها كافة، من توقيف 314 مخالفًا من كافة محافظات المناطق، فيما بلغ عدد المقبوض عليهم في مركز شرطة منفوحة وحده 30 مخالفًا، فضلًا عن ضبط مصنع خمور متكامل في شقة سكنية.

وجرى إيقاف المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل جميعًا، وإحالتهم لجهات الاختصاص؛ بغية اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.







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